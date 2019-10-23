الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق الاتحاد السعودي الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة على مضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم على استاد زعبيل بالإمارات .وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الاتحاد بهدف سجله اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة 23 ، وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو الوصل وأدركوا التعادل بواسطة البرازيلي ويلتون سواريز في الدقيقة 51، أعقبها محاولات عدة لتسجيل هدف ثاني وسط استبسال من لاعبي الضيوف ، وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، عاد روماريو دا سيلفا ليسجل هدفا للاتحاد، في الدقيقة 93 من زمن وأحداث اللقاء .وكان الاتحاد لاعب ناقصا بسبب الكرت الأحمر والطرد للاعبه سعود عبدالحميد في الدقيقة 56 من الشوط الثاني .وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ضيافة نادي الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //20:37ت م0285