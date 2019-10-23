شبوة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، المرحلة الثانية من مشروع توزيع 1,500 طن من التمور في عشر من محافظات الجمهورية اليمنية، منها 18,800 كرتون مخصصة لمحافظة شبوة وتتولى جمعية الأمل الخيرية توزيعها في مديريات المحافظة.وعبر وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق عن سعادته بتدشين هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الغذائية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن، منوهاً بتدفق وتواصل مساعدات المركز الإغاثية والإنسانية خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة الإنسانية باليمن، مؤكدا أهمية هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة.//انتهى//21:39ت م0317