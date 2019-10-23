المدينة المنورة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسدعا عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري الطلاب إلى الابتعاد عن الأفكار المتطرفة، وأن يكونوا درعًا للحفاظ على دينهم ووطنهم في مواجهة أصحاب تلك الأفكار .وأوصى الدكتور الشثري في محاضرة ألقها اليوم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان "مستقبل خريجي الجامعة"، الطلاب بالتوكل على الله وحده، والابتعاد عن الشيطان لأنه حريص على أن يصد طالب العلم عن المهمة التي وكلت إليه وعدم التدخل والانشغال في الشبهات التي تضيع عليه وقته ولا تحقق له الفائدة والنفع فوظيفة المسلم البلاغ المبين، قال تعالى : { فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاَغُ الْمُبِينُ } .ووجه الشيخ الشثري عدداً من النصائح والوصايا للطلاب من الكتاب والسنة ، وهي حسن الخلق مع الجميع اتباعاً لخُلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه الله عز وجل (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)، واختيار أجمل الكلام عند حديثه مع الناس لقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} بالإضافة بتحليهم بثلاثة أمور وهي الصبر والعفو والرحمة .وفي ختام المحاضرة استمع الشيخ الشثري لأسئلة الطلاب ، مقدماً شكره للجامعة الإسلامية على استضافتها مثل هذه المحاضرات التي تهم جميع طلاب العلم .// انتهى //21:39ت م0318