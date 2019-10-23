المكلا 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس من إجراء عمليتي قلب مفتوح و13 عملية قسطرة، وذلك ضمن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا .وتعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.من جهة أخرى قام بزيارة الحملة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني الدكتور حسين باسلامة، ونائب وزير الإدارة المحلية عبدالسلام باعبود، واطلعا على مجمل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.//انتهى//21:40ت م0319