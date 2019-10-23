عدن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 243 سلة غذائية في قرى الشباكية والجبارة بمديرية حيران المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 1,215 فردا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني بكافة محافظاته دون تمييز.//انتهى//21:41ت م0320