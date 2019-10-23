رياضي / الصفاقسي التونسي يتغلب على البنزرتي بهدفين لهدف
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
تونس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23أكتوبر 2019 م واس
تغلب نادي الصفاقسي على نادي البنزرتي بهدفين لهدف في مباراة جمعت الفريقين ببنزرت اليوم لحساب الجولة الخامسة من البطولة التونسية لكرة القدم وتصدر الصفاقسي البطولة بـ12 نقطة .
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة الخامسة فاز الملعب التونسي على شبيبة القيروان بهدف دون مقابل في القيروان، بينما تمكن نادي حمام الأنف بالفوز على مستقبل سليمان بملعب سليمان بهدفين لهدف .
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21:57ت م
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