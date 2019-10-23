تونس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23أكتوبر 2019 م واستغلب نادي الصفاقسي على نادي البنزرتي بهدفين لهدف في مباراة جمعت الفريقين ببنزرت اليوم لحساب الجولة الخامسة من البطولة التونسية لكرة القدم وتصدر الصفاقسي البطولة بـ12 نقطة .وفي مباراة أخرى ضمن الجولة الخامسة فاز الملعب التونسي على شبيبة القيروان بهدف دون مقابل في القيروان، بينما تمكن نادي حمام الأنف بالفوز على مستقبل سليمان بملعب سليمان بهدفين لهدف .// انتهى //21:57ت م0322