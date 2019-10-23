نواكشوط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم رئيس الكونغو دنيس ساسو أنغيسو ، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المنعقد حاليًا في روسيا.وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفي إطار الاتحاد الإفريقي, إضافة إلى الحث على دور هذه المناسبات في تعزيز الشراكة البينية وتنويع وتنشيط التبادل في خدمة للاندماج والتكامل الإفريقي.// انتهى //21:57ت م0323