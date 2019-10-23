الأمم المتحدة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسدعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها الغير قانوني بالكامل، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين.وقال لينك في تقرير قدّمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: "إن الوضع الراهن الذي تفرضه إسرائيل عبر سياسة الاحتلال والضم مستمر بلا توقف ودون تدخل دولي حاسم بسبب التباين الصارخ في موازين القوى على الأرض".ووصف المقرر الخاص الاحتلال المستمر "بالقفص الحديدي" وأن مفتاح هذا القفص هو المحاسبة على الأفعال والممارسات, مشيراً في تقريره إلى المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بتحرك حاسم لضمان احترام التعهدات المنبثقة عن تلك الصكوك الدولية.ويرى لينك أنه نتيجة لضعف الإرادة السياسية لدى الدول الغربية، لم تواجَه إسرائيل بعواقب ملموسة على "تصرفاتها الشرسة" ,مضيفاً أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات توافقية تكون ضرورية وصائبة لإعداد قائمة من التدابير المضادة الفعّالة التي تتناسب وتتسق مع الظروف.وتزامنت تصريحات لينك مع صدور التقرير الشهري لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي كشف النقاب عن أنه منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر فقد 547 فلسطينياً منازلهم (بينهم 259 طفلاً) بسبب سياسة الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقد تجاوز هذا الرقم عدد من تشرّدوا خلال عام 2018 بأكمله.// انتهى //21:58ت م0324