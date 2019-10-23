جيزان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس‫هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وذلك بمناسبة تسلم الطالبة حنين بنت محمد صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات بصامطة بتعليم جازان جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للطالبات المتفوقات دراسياً وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بدولة الكويت.وثمن أبوهادي لأسرة حنين صميلي ومدرستها جهودهم المتمثلة في تهيئة الظروف والبيئة العملية المثالية للطالبة، ما أسهم في ظهورها في المسابقة بهذا المظهر المشرّف ، مشيداً بمنجزها، وعادّاً الطالبة أنموذجاً مشرفاً لزميلاتها وزملائها الطالبات والطلاب، مبدياً سروره وفخره بما يضمه الميدان التعليمي بالمنطقة من مبدعين ومبدعات وموهوبين وموهوبات يمثلون المستقبل الأجمل لبلادنا الغالية.وكانت الطالبة الصميلي قد ترشحت للحصول على الجائزة وتمثيل الطالبات المتفوقات على مستوى المملكة بالحفل، وذلك نظير لتميزها الدراسي وتفوقها في جميع المواد الدراسية.يذكر أن الجائزة تهدف إلى العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات،وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، بالإضافة لتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.// انتهى //22:16ت م0325