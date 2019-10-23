الدمام 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الإشراف للفروع الإيوائية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية اليوم لقاء بعنوان "قيادة وريادة" في نسخته الثانية.وناقش اللقاء الذي جمع مديري ومديرات الفروع الإيوائية التوجيهات الإشرافية من الفرق الفنية الميدانية وأفضل السبل لمعالجتها، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة لها لضمان جودة الخدمات المقدمة.كما ناقش الاجتماع العديد من المحاور التي تهتم بتطوير العمل في إدارات الفروع الإيوائية وتذليل الصعوبات والعقبات كافة التي قد تعيق سير العمل.وشهد الاجتماع عقد ورشة عمل بعنوان "القيادة المميزة" إضافة إلى عرض إستراتيجية خطة عمل للفروع الإيوائية وعرض الميثاق الأخلاقي للأخصائي الاجتماعي.‏‎وأكدت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إبتسام بنت عبدالله الحميزي على أهمية رفع مستوى الأداء المهني للموظف وتعزيز روح الانتماء للمنشأة التي يعمل فيها من خلال وعي القائد بمفهوم القيادة المتميزة.‏‎ وفي ختام البرنامج كرم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل قيادات الفروع الإيوائية.//انتهى//22:50ت م0330