تونس 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس دونالد بلوم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل التعاون بين البلدين.كما التقى الجهيناوي، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا وريتشارد نورلاند, وتم خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.// انتهى //22:52ت م0331