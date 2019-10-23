واشنطن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الشرطة الأميركية حظرًا للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس، بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة ثانية على التوالي.وقالت هيئة الأرصاد " إن أنباء وردت عن تلقي ثلاثة أشخاص علاجاً بالمستشفى لإصابتهم بجروح، بعد أن اجتاحت العاصفة شمال دالاس الأحد الماضي برياح بلغت أقصى سرعة لها 225 كم في الساعة".وألزمت إدارة الشرطة السكان في دالاس بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحًا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 42 ألف شخص بحلول الاثنين الماضي، مما دفع شركات الكهرباء للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.// انتهى //22:54ت م0332