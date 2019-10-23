الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق الإسماعيلي المصري فوزاً ثمينا أمام ضيفه الجزيرة الإماراتي اليوم بهدفين دون رد، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.وسجل ثنائية الإسماعيلي اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63 من عمر المباراة.وتكفل محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي في الذود عن مرماه بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 78.وتقام مباراة العودة في ضيافة نادي الجزيرة بأبوظبي يوم 26 نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي.// انتهى //23:04ت م0334