المدينة المنورة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسزار فريق جمعية أطباء طيبة الخيرية بمنطقة المدينة المنورة "حياة" اليوم يتقدمهم المدير التنفيذي في الجمعية طارق بن صالح دقاق دار رعاية المسنين بالمدينة المنورة، بهدف إدخال البهجة على نفوس المسنين وإضفاء التفاؤل في قلوبهم.وأوضح مدير الجمعية أن الهدف من الزيارة تعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة وإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم, ومحاولة لتجسيد لدور الجمعية اتجاه مسؤوليتها الاجتماعية.ووصف الدقاق انطباع المسنين لهذه الزيارة بالإيجابي الذي انعكس من خلال تفاعلهم وتجاوبهم في إبراز إبداعات البعض منهم وحديثهم عن الذكريات.// انتهى //23:11ت م0335