القريات 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم بطولة دوري مدارس القريات لكرة القدم (المرحلة الثانوية) تحت شعار "الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا" بمشاركة 21 مدرسة و 273 طالباً، بحضور مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي .وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي مدرسة ثانوية الأمير بدر بن عبدالعزيز ومدرسة ثانوية الملك فهد على ملعب مدارس مجد العلوم الثانوية وانتهت بفوز ثانويةالملك فهد بنتيجة 3/2.وكُرم المشاركون في البطولة والمدارس المستضيفة ومعلموها ، وهي ثانوية القريات وثانوية مجد العلوم، بعد ذلك كُرمت ثانوية الأمير بدر بالميداليات الفضية وشهادة المركز الثاني، ومن ثم توج الدكتور الثبيتي فريق ثانوية الملك فهد بكأس البطولة والميداليات الذهبية.// انتهى //23:56ت م0336