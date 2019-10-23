رياضي / اختتام دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية بالقريات تحت شعار "الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا"
الأربعاء 1441/2/24 هـ الموافق 2019/10/23 م واس
القريات 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
اختتمت اليوم بطولة دوري مدارس القريات لكرة القدم (المرحلة الثانوية) تحت شعار "الرياضة تجمعنا ولا تفرقنا" بمشاركة 21 مدرسة و 273 طالباً، بحضور مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي .
وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي مدرسة ثانوية الأمير بدر بن عبدالعزيز ومدرسة ثانوية الملك فهد على ملعب مدارس مجد العلوم الثانوية وانتهت بفوز ثانوية
الملك فهد بنتيجة 3/2.
وكُرم المشاركون في البطولة والمدارس المستضيفة ومعلموها ، وهي ثانوية القريات وثانوية مجد العلوم، بعد ذلك كُرمت ثانوية الأمير بدر بالميداليات الفضية وشهادة المركز الثاني، ومن ثم توج الدكتور الثبيتي فريق ثانوية الملك فهد بكأس البطولة والميداليات الذهبية.
// انتهى //
23:56ت م
0336