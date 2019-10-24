الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم بمبعوث مملكة السويد للازمة في اليمن السفير"بيتر سمينبي".وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.// انتهى //00:14ت م0340