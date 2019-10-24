سكاكا 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في المنطقة، بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة النادي ، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمدبن عبدالله آل سلطان وأعضاء المجلس .‏وفي بداية الاجتماع أكد سمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة النادي على ضرورة العمل وفق خطط مدروسة للرفع من مستوى الميدان بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية .‏ وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ‏حيث وافق المجلس على تعيين المهندس محمد البراهيم مشرفاً عاماً على الميدان وتعيين محمد العلي مديراً لإدارة الميدان، وبحث ‏ملف الاستثمار ورفع إيرادات النادي وتطوير الميدان والاستماع لبعض الأفكار.‏وفي نهاية الاجتماع أقر المجلس موعد انطلاق موسم سباقات هذا العام والتي ستنطلق في الخامس عشر من شهر ربيع الأول وإقرار ميزانية السباقات .بعد ذلك توجه صاحب ‏السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية لميدان الفروسية بمدينة سكاكا، وكان ‏في استقبال سموه لدى وصوله أمين منطقة الجوف عضو مجلس إدارة النادي بالمنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء مجلس الإدارة ، حيث دشن سموه حملة مبادرة تشجير ميدان الفروسية بالمنطقة بغرس أول شجرة سدر ضمن مبادرة "الجوف واحة خضراء" لانطلاقة عملية التطوير الشاملة للميدان.واستمع سموه من أمين المنطقة لشرح عن مراحل هذه المبادرة ، التي سيتبعها غرس أكثر من 100 شتلة في الميدان سيساهم فيها المتطوعون وملاّك الخيل وبجهود أمانة المنطقة، مبيناً أنه تم اختيار شجرة السدر كونها تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة وغير مستهلكة للمياه وتــزرع الشجرة للظل والزينة.وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز عن شكره لأمانة المنطقة على هذه الجهود والقائمين على المبادرة.//انتهى//00:15ت م0341