الدمام 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظمت لجنة السلامة المرورية أمس بمحافظة الخبر، مؤتمراً صحفياً للحديث عن جائزة السائق المثالي، وأجندة الجائزة في المنطقة الشرقية, بحضور أمين عام جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي عبدالله بن سعد الراجحي ورئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "سلامة" الدكتور عبدالحميد المعجل.وأوضح الراجحي في حديثه خلال المؤتمر أن لجنة السلامة المرورية بدأت في عام 1430هـ بمبادرة من شركة أرامكو السعودية، منوهاً باستحسان إمارة المنطقة الشرقية للفكرة، ما دفع أرامكو السعودية للعمل بإستراتيجية تخص السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية.وبين أن هذه الإستراتيجية تهدف خلال عشر سنوات إلى الحد من النسبة المئوية للحوادث الجسيمة حتى 30%، مؤكداً تخطيهم هذه النسبة بـ 11% حتى 1441هـ من الهدف المرسوم، أي أن العمل حقق نجاحاً كبيراً إذ استطاعت الاستراتيجية الموضوعة إلى الحد من الحوادث الجسيمة بما نسبته 52% ، وتراجع تسجيل الإصابات البليغة إلى نسبة 56%، لافتاً الانتباه إلى أن هذه النجاحات ما كانت لتحقق لولا العمل الدؤوب والجهد الكبير الذي بذله جميع أعضاء اللجنة.وشاهد الحضور عقب حديث الراجحي فيلمًا وثائقيًا استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الجائزة, وكشف الراجحي خلال المؤتمر أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة لهذا العام تهدف لتحسين سلوك السائقين، تحت شعار "سأكون سائقاً مثالياً".وختم أمين عام الجائزة حديثه بشكر سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الرعاية الكريمة لهذه الجائزة، لاسيما وقد أسهمت هذه الرعاية والعناية في استمرار التطوير والتوسع في الشراكة مع مختلف الجهات.// انتهى //01:32ت م0347