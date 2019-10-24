نواكشوط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسبدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم أعمال ندوة تعريفية بجائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في 23 مايو الماضي.وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.يُذكر أن هذه الجائزة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي بوصفها الأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.// انتهى //02:06ت م0350