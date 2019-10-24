الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :1996 - 1998 م نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.2001 - 2013 م ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.2003 - 2017م شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.2017 م مستشارأً بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.2018 - 2019 م كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.2019 م حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.2017 م حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.2019 م تعيينه وزيراً للخارجية.// انتهى //03:03ت م0352