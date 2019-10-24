عام / السيرة الذاتية لسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :
1996 - 1998 م نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.
2001 - 2013 م ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.
2003 - 2017م شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.
2017 م مستشارأً بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.
2018 - 2019 م كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.
2019 م حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2017 م حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.
2019 م تعيينه وزيراً للخارجية.
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