عام / السيرة الذاتية لمعالي المهندس صالح الجاسر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للنقل
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للنقل.
- 2014 - 2019 م مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوِّية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.
- 2010 - 2014 م الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.
- 2003 - 2010 م مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع ( لكزس )، ثم لعمليّات ( تويوتا ).
- 2000 - 2003 م مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.
- 1995 - 2000 م مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.
- 1990 - 1995 م مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.
- 1983 - 1989 م مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.
// انتهى //
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