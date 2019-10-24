الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للنقل.- 2014 - 2019 م مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوِّية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها.- 2010 - 2014 م الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.- 2003 - 2010 م مدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع ( لكزس )، ثم لعمليّات ( تويوتا ).- 2000 - 2003 م مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.- 1995 - 2000 م مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.- 1990 - 1995 م مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.- 1983 - 1989 م مشرف خدمات الفروع في بنك الجزيرة.// انتهى //03:04ت م0353