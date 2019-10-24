عام / السيرة الذاتية للأستاذ صالح العثيم الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
فيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
- مدير الدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435 - 1441هـ.
- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431 - 1435هـ.
- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424 - 1428هـ.
- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411 - 1424 هـ.
- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409 - 1411هـ.
- عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.
- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.
// انتهى //
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