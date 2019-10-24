الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.- مدير الدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435 - 1441هـ.- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431 - 1435هـ.- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424 - 1428هـ.- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411 - 1424 هـ.- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409 - 1411هـ.- عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.// انتهى //03:06ت م0354