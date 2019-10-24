الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي لدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.- مدير لمركز المعلومات الوطني.- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي ( ذكاء ).- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.// انتهى //03:08ت م0355