الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.2011 - نوفمبر 2015 م أستاذاً مساعداً بقسم علوم الحاسب - كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.2011 - مارس 2012 م مستشاراً ومشرفاً على البوابة الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.ديسمبر 2012 - ديسمبر 2015 م مشرفاً على النظام المالي والإداري ( مدار ) - جامعة الملك سعود.مارس 2007 - نوفمبر 2015 م مديراً لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.يوليو 1999 م - أغسطس 2000 م معيداً بكلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.// انتهى //03:08ت م0356