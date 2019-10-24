عام / السيرة الذاتية للدكتور طارق الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
- رئيساً لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992 م.
- مديراً لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ( 1995 - 2001 م ).
- مستشاراً لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيساً لفريق التطوير التقني ( 2007 - 2013 م ).
- مديراً لأكاديمية نايف للأمن الوطني ( كلية نايف حالياً ) 2013 - 2014 م.
- مديراً عاماً لمركز المعلومات الوطني ( 2014 - 2017 ) ومشرفاً عاماً على أعمال وإدارة المركز ( 2018 - 2019 ).
- وكيلاً لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير ( 2018 - حتى تاريخه ).
- مستشاراً في العديد من القطاعات الحكومية.
/ انتهى //
03:08ت م
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