الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.- رئيساً لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992 م.- مديراً لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ( 1995 - 2001 م ).- مستشاراً لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيساً لفريق التطوير التقني ( 2007 - 2013 م ).- مديراً لأكاديمية نايف للأمن الوطني ( كلية نايف حالياً ) 2013 - 2014 م.- مديراً عاماً لمركز المعلومات الوطني ( 2014 - 2017 ) ومشرفاً عاماً على أعمال وإدارة المركز ( 2018 - 2019 ).- وكيلاً لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير ( 2018 - حتى تاريخه ).- مستشاراً في العديد من القطاعات الحكومية./ انتهى //03:08ت م0357