الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت وأوراق اعتماد عشرة سفراء لدول شقيقة وصديقةالقيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلالأوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية والجاسر وزيرًا للنقلأمير عسير يدشن حملة سرطان الثدي والتطعيم ضد الإنفلونزاأمير جازان يشدد على حفظ أمن الوطن ومقدراته ورد كيد الكائدينخالد الفيصل يشهد توقيع اتفاقيتين للقضاء على حمى الضنكتركي بن محمد يحضر مأدبة عشاء إمبراطور اليابانالنائب العام يزور كوريا الجنوبية تعزيزاً للجوانب النيابية والعدليةالجبير يستقبل وفدًا من مركز الحوار الإنسانيالمنصور: نتائج التحقيق تؤكد استهداف المليشيا الحوثية لسوق "آل ثابت" بصواريخ كاتيوشاوزير الإعلام يستقبل سفيري الصين وكازاخستاننظام جديد للخدمات الإسعافية يجيز للقطاع الخاص تقديمهامركز الملك عبدالله للحوار العالمي ينـاقـش أزمـة المـهاجريـن فـي أوروبا«نزاهة» تقود تحالف عشر جهات حكومية وخاصة للحد من هدر المال العامالمعلمي: فلسطين والجولان السوري يحتلان مكانة كبيرة في الوجدان العربيالعراق: مطالب بمحاكمة علنية للمعتدين على المتظاهرينالحضرمي: إذا توقف دعم طهران سيأتي الحوثيون إلينامصرع قائد ميليشيات الانقلاب في محور الملاحيطالحوثي يستغل المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيينتواجد روسي في منبج وموسكو تتهم واشنطن بخيانة الأكرادأردوغان يصدر الفساد والإرهاب للعالملبنان: أول احتكاك بين الشارع والجيشالرئيس التونسي مؤدياً اليمين: لا عودة للوراء// يتبع //06:02ت م0003