عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت وأوراق اعتماد عشرة سفراء لدول شقيقة وصديقة
القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال
أوامر ملكية: فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية والجاسر وزيرًا للنقل
أمير عسير يدشن حملة سرطان الثدي والتطعيم ضد الإنفلونزا
أمير جازان يشدد على حفظ أمن الوطن ومقدراته ورد كيد الكائدين
خالد الفيصل يشهد توقيع اتفاقيتين للقضاء على حمى الضنك
تركي بن محمد يحضر مأدبة عشاء إمبراطور اليابان
النائب العام يزور كوريا الجنوبية تعزيزاً للجوانب النيابية والعدلية
الجبير يستقبل وفدًا من مركز الحوار الإنساني
المنصور: نتائج التحقيق تؤكد استهداف المليشيا الحوثية لسوق "آل ثابت" بصواريخ كاتيوشا
وزير الإعلام يستقبل سفيري الصين وكازاخستان
نظام جديد للخدمات الإسعافية يجيز للقطاع الخاص تقديمها
مركز الملك عبدالله للحوار العالمي ينـاقـش أزمـة المـهاجريـن فـي أوروبا
«نزاهة» تقود تحالف عشر جهات حكومية وخاصة للحد من هدر المال العام
المعلمي: فلسطين والجولان السوري يحتلان مكانة كبيرة في الوجدان العربي
العراق: مطالب بمحاكمة علنية للمعتدين على المتظاهرين
الحضرمي: إذا توقف دعم طهران سيأتي الحوثيون إلينا
مصرع قائد ميليشيات الانقلاب في محور الملاحيط
الحوثي يستغل المناسبات الدينية لنهب أموال اليمنيين
تواجد روسي في منبج وموسكو تتهم واشنطن بخيانة الأكراد
أردوغان يصدر الفساد والإرهاب للعالم
لبنان: أول احتكاك بين الشارع والجيش
الرئيس التونسي مؤدياً اليمين: لا عودة للوراء
// يتبع //
06:02ت م
0003