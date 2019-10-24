وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تطوير علاقات المملكة بالأشقاء والأصدقاء ): يُستشفُّ أثناء تسلـم خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز أوراقَ اعتماد عدد من سفراء الـدول الشقيقة والصديقة يوم أمس اهتمامه - حفظه الله- بدعم علاقات المملكة مع تلك الدول، والمضي قدما في تعزيز وتجذير وتعميق تلك العلاقات وتطويرها لما يصب في قنوات المصالح المشتركة بين المملكة ودول العالم، وقد أكد أولئك السفراء حرصهم الشديد على تعزيز علاقات بلدانهم بالمملكة والرقي بها في شتى المجالات والميادين، وتلك سياسة ثابتة تنتهجها المملكة منذ قيام كيانها الشامخ حتى العهد الميمون الحاضر، فيَهمها دائما دعم علاقاتها وصلاتها مع الأشقاء والأصدقاء في مختلف مجالات التعاون وميادينه.وأكدت : وهو نهج رسمه مؤسس المملـكة الملـك عبدالـعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- وبقي مستمرا في مختلف العهود حتى الـعهد الحاضر، فتعميق وتطوير علاقات المملكة بأشقائها وأصدقائها كان له ولا يزال الأثر المحمود في تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا التي تهم المملكة وتهم دول العالم، لاسيما دول المنطقة العربية للتشاور والتباحث باستمرار حيال مختلف القضايا التي تهم الجميع وتصب في روافد المصالح العليا المشتركة، وتطوير تلك العلاقات أدى بالفعل إلى نشوء سلسلة من التعاونيات بين المملكة وسائر دول العالم، أدى استثمارها إلى دعم أواصر العلاقات القائمة بين المملكة وتلك الدول في شتى المجالات.وقالت :ومن يتابع سير تلك العلاقات سوف يكتشف دون مشقة أو عناء أن المملكة حرصت باستمرار على تصعيد تعاونها مع دول العالم، والقائمة على مبادئ الاحترام المتبادل ودعم المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية من أجل نشر الأمن والـسلـم في كافة أقطار المعمورة وأمصارها، وقد استثمرت المملـكة تلـك الـعلاقات من أجل دعم الـقضايا الـعربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، وسائر القضايا التي تهم المملكة وتلك الـدول، ويتبين من استثمار تلك العلاقات أن الـرؤى السياسية لتلك الـدول تكاد تكون متطابقة ومتماثلة مع رؤى المملكة حيال معالجتها مختلف أزمات العالم العالقة.وختمت : ولا شك أن تطوير علاقات المملكة بسائر دول العالم أسفر ومازال يسفر عن مزيد من التعاونيات المشتركة بين المملكة وتلك الـدول من جانب، كما أن هذا التطوير أسفر عن البحث عن حلول عقلانية وصائبة لكل الأزمات العالقة في كثير من الأمصار والأقطار، ويهم دول العالم الوقوف على آراء المملكة حيال تلك الأزمات نظير ما تمثله المملكة من ثقل سياسي كبير مكنها ومازال يمكنها من مساعدة المجتمع الـدولـي في حلحلة الأزمات العالقة في أي مكان، وقد شهدت دول العالم كلها بأهمية هذا الثقل وأهمية دور المملكة بالمشاركة في إيجاد الحلـول المناسبة لكل الأزمات والصراعات التي مازال بعضها عالقا حتى اليوم.// يتبع //06:02ت م0005