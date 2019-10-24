الخرطوم 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بلاده للسودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، داعيًا المجتمع الدولي إلى النظر في الوضع في السودان بشكل موضوعي وغير منحاز.وأشارت الصحف إلى اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في واشنطن الذي خلص إلى الاتفاق على مقترح لإنشاء صندوق لمساعدة برامج الإصلاحات الاقتصادية بالسودان.ولفتت الانتباه إلى مصرع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية عبس في محافظة حجة بعدما أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا إلى منطقة الطينية شمال مديرية عبس.وسلطت صحف الخميس الضوء على تنديد نواب الاتحاد الأوروبي بالعدوان التركي الذي يستهدف إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا ممّا يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.وتحدثت عن اعتقال جيش الاحتلال سبعة فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال.وكتبت صحف السودان عن إعلان المتحدث باسم الجيش المصري انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة –".// انتهى //09:04ت م0014