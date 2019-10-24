عام / تعليم حائل يدشن مبادرة نحو جيل متعلم طموح
الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
حائل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالإشراف التربوي " بنين وبنات " أمس، مبادرة "نحو جيل متعلم طموح", بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل خلال التدشين أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بنواتج ومخرجات التعليم وبالطلاب والطالبات.
من جهته أبان أمين ومقرر المبادرة ورئيس قسم العلوم مفرح مطني أن المبادرة تستهدف جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي في مدارس البنين والبنات، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي على مرحلتين، المرحلة الأولى المدارس داخل المدينة لعام 1441 هـ، في حين المرحلة الثانية تستهدف مدارس البنين والبنات بالمنطقة لعام 1442 هـ وما بعده.
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