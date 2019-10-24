عام / تعليم حائل يدشن مبادرة نحو جيل متعلم طموح

الخميس 1441/2/25 هـ الموافق 2019/10/24 م واس
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حائل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس
‏دشنت ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالإشراف التربوي " بنين وبنات " أمس، مبادرة "نحو جيل متعلم طموح", بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني.
وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل خلال التدشين أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بنواتج ومخرجات التعليم ‏وبالطلاب والطالبات.
من جهته أبان أمين ومقرر المبادرة ورئيس قسم العلوم مفرح مطني أن المبادرة تستهدف جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي في مدارس البنين والبنات، ‏مشيراً إلى أن المبادرة تأتي على مرحلتين، المرحلة الأولى المدارس داخل المدينة لعام 1441 هـ، في حين المرحلة الثانية تستهدف مدارس البنين والبنات بالمنطقة لعام 1442 هـ وما بعده.
// انتهى //
09:07ت م
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