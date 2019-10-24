حائل 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس‏دشنت ‏الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالإشراف التربوي " بنين وبنات " أمس، مبادرة "نحو جيل متعلم طموح", بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل خلال التدشين أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بنواتج ومخرجات التعليم ‏وبالطلاب والطالبات.من جهته أبان أمين ومقرر المبادرة ورئيس قسم العلوم مفرح مطني أن المبادرة تستهدف جميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي في مدارس البنين والبنات، ‏مشيراً إلى أن المبادرة تأتي على مرحلتين، المرحلة الأولى المدارس داخل المدينة لعام 1441 هـ، في حين المرحلة الثانية تستهدف مدارس البنين والبنات بالمنطقة لعام 1442 هـ وما بعده.// انتهى //09:07ت م0016