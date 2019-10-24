إسلام آباد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موافقة رئيس الوزراء عمران خان السماح لأحزاب المعارضة التظاهر في إسلام آباد نهاية الشهر الجاري بشرط الإلتزام بالمبادئ الديمقراطية وعدم إثارة الشغب والفوضى.وأشارت الصحف إلى مشاركة باكستان في الاجتماع الرباعي بين الصين وأمريكا وروسيا حول عملية السلام الأفغانية الذي سيتم عقده في العاصمة موسكو.وتطرقت إلى دعوة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للحكومة الأفغانية على التركيز للإستعداد للحوار الرسمي مع حركة طالبان لإنجاح عملية السلام الأفغانية.وتابعت صحف الصباح الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي نُقل إلى المستشفى قبل يومين إثر تدهور حالتة الصحية.وتطرقت في الشأن الدولي إلى ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق بين روسيا وتركيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا.وركزت صحف باكستان على رفض الحكومة اليمنية تدخل إيران في جهود الحل والتسوية في اليمن بسبب الدور السلبي الذي تؤديه بالمنطقة.// انتهى //09:14ت م0017