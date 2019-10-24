رام الله 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على اللقاءات التي عقدها رئيس دولة فلسطين محمود عباس في طوكيو، وتأكيده على علاقات الصداقة بين فلسطين واليابان وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها.وسلطت الضوء على كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لتونس مؤكدًا أن بلاده ستبقى تنتصر للحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم كما يراهن الكثيرون، لأن فلسطين ليست قطعة أرض مسجلة بالسجل العقاري.وأبرزت ما صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية بأن الممارسات التي تقوم بها ميليشيات المستوطنين المسلحة وعصاباتهم المنظمة، تكشف الدور المتقدم لهم في تنفيذ مخططات الاستعمار العنصرية. ورصدت تجديد سُلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير قعدان رغم إضرابه لليوم 85 على التوالي.وأولت اهتمامًا بما أوصى به رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل ثالث، للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل، بعد تصويت حاسم للنواب البريطانيين.وتطرقت الى تسيير القوات الروسية أولى دورياتها في شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا.// انتهى //09:21ت م0018