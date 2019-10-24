المدينة المنورة 25 صفر 1441هـ الموافق 24 اكتوبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اشتمل على أمطاراً رعدية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.// انتهى //09:22ت م0020