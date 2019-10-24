طرابلس 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تهئنة المجلس الرئاسي الليبي الشعب بالذكرى الثامنة للتحرير، موضحةً أن العودة إلى المسار السياسي تتطلب آلية وترتيبات وقواعد جديدة، تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها الاعتداء على العاصمة، مرحبًا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.وتابعت الصحف تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي أكد فيها أن الجهات الفاعلة في ليبيا بدأت تدرك أن الخيار العسكري لن يؤدي إلى حل الأزمة اللبيية، مطالبًا بضرورة تنظيم مؤتمر دولي مع جميع الجهات الفاعلة، وحث الليبيين على وضع جدول زمني انتخابي.ونوهت صحف الخميس بتصريحات المندوب الألماني الذي ترأس اجتماع لجنة تابعة لمجلس الأمن، وتأكيده فيها بخصوص ليبيا أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الروسى بوتين في مدينة سوتشي، موضحةً انهما ناقشا عددًا من الملفات الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي.// انتهى //09:37ت م0021