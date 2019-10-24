الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسقدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خلال الأسبوع خدماتها للرجال والنساء في 44 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.وشملت الخدمات المتنقلة زيارة 10 مناطق، تضمنت زيارة ثلاثة مواقع في منطقة الرياض, وستة مواقع في منطقة مكة المكرمة , و 14 موقعاً في منطقة المدينة المنورة, وثلاثة مواقع في المنطقة الشرقية, وعشرة مواقع في منطقة القصيم, وأربعة مواقع في منطقة حائل, وموقع واحد في مناطق تبوك وعسير والباحة وجازان.ونفذت الخدمات المتنقلة 37 زيارة ضمن مبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة فيما نفذت سبعة زيارات ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //09:48ت م0022