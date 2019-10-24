القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الروسية التي جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش النسخة الأولى للقمة الأفريقية الروسية التي تستضيفها مدينة سوتشي. وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسي أن التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا يجب أن يستند على مبادئ المصالح المشتركة في إطار يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية.ونقلت الصحف حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدًا تعاون بلاده مع أفريقيا في إطار البنية التحتية.وتطرقت صحف الخميس للعمليات الواسعة التي أطلقها الجيش اللبناني في أنحاء البلاد، لفتح الطرق التي قطعها المتظاهريين واستخدام القوة في فتح بعضها شمال بيروت،مشيرة في الإطار ذاته إلى المحادثات الهاتفية التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي تناولت التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية.وعرجت صحف مصر على أداء الرئيس التونسي قيس بن سعيد اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسًا للبلاد.// انتهى //10:06ت م0023