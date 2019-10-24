الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد في هذه المهمة.وثمن معاليه الثقة الملكية التي عدها وسام شرف يعتز به، قائلًا: إن ثقة القيادة الرشيدة تضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للمساهمة مع كافة زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة وعزمها على المضي قدمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .وأكد معالي الجاسر أن قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية في هذا الوطن الشامخ، الذي أولت له القيادة الرشيدة اهتمامًا واسعً منذُ تأسيسها.وعبر معالي الجاسر عن شكره وتقدير لمعالي الدكتور نبيل بن محمد العمودي وزير النقل السابق، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في الوزارة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.// انتهى //10:32ت م0025