بيروت 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتدافع التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي تعم المناطق اللبنانية للمطالبة باستقالة الحكومة في حين تتكثف الاتصالات والمشاورات بين المعنيين لإيجاد حل ينهي الوضع القائم.وأشارت إلى دخول رتل من الشرطة العسكرية الروسية أمس إلى مدينة كوباني في شرق الفرات شمال سوريا كما بدأت القوات الروسية مهمة المناوبة في الخطوط الأمامية لقوات النظام السوري في شمال شرقي مدينة منبج.وتحدثت صحف الخميس عن إعلان وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس قبولها دعوة وجهتها الادارة الأميركية لعقد لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على النيل.وتطرقت إلى تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة روسيا ـ إفريقيا أمس في سوتشي أن روسيا بإمكانها ان تضاعف تبادلاتها الاقتصادية مع القارة في السنوات الخمس المقبلة.// انتهـى //10:32ت م0026