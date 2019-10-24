بغداد 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على الخطاب الذي سيوجهه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الشعب العراقي اليوم والذي تحدثت عنه وسائل الإعلام العراقية الرسمية أمس الأربعاء.وأبرزت الصحف عزم وزارة النفط إعادة النظر ببعض فقرات عقود التراخيص الثلاث الأولى المبرمة مع الشركات النفطية العالمية، وإعلانها عن حجم إنتاج العراق الحالي من النفط الخام.وتناولت الاجتماع الذي عقدته الرئاسات الثلاث "الجمهورية، الوزراء، البرلمان"ورئاسة القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، وتم خلاله التأكيد على حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير, وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.واهتمت بالزيارة الرسمية غير المعلنة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لبغداد أمس,مركزةً اهتمامها على المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين ,والتي تركزت حول العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المستقبلي لاسيما في الميدان العسكري والأمني.// انتهى //11:15ت م0033