الأحساء 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظمت ديوانية المثقفات في نادي الأحساء الأدبي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمحافظة أمس، ندوة بعنوان "الأحساء عراقة الماضي وإشراقة الحاضر"، بحضور مجموعة من المثقفات والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.وتناولت الندوة شرحًا عن الحضارات المتسلسلة التي تعاقبت في الأحساء، وأسباب تسميتها بالأحساء، وهجرها قديماً، والتطور والتحولات الحديثة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر، وما تزخر به من العلماء والأدباء في مختلف المجالات والتخصصات.وتخللت فعاليات الندوة التعريف بالجمعية الوطنية للمتقاعدين، وأهدافها، والاهتمام بأوضاع المتقاعدين اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، وإنشاء بنك معلومات عن مؤهلات المتقاعدين وخبراتهم للاستفادة منها في الأعمال التطوعية، إضافة إلى إقامة المسابقات المتنوعة.// انتهى //11:31ت م0035