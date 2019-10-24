تونس 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ تسلم الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد، مهامه رسميًا على رأس الدولة التونسية، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية تحت قبة مجلس نواب الشعب التونسي أمس، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية .واهتمت توازيًا مع ذلك بفحوى الكلمة التي توجه بها الرئيس التونسي المنتخب للشعب، والتي أكد فيها على تمسكه بسلطة القانون وإعلاء كلمته وتشديده على التمسك بمبادئ الحرية والديمقراطية، وتحذيره من خطورة آفة الإرهاب، وتوعده بالوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن تونس وشعبها.وكتبت صحف تونس مغاربيًا، عن بدء قوات الجيش الليبي الاقتراب أكثر نحو وسط العاصمة طرابلس وسط مخاوف دولية من حدوث انتهاكات، يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات خلال أسبوعين غرب ليبيا.وأشارت إلى اشتباك قوات الأمن اللبنانية مع محتجين أثناء محاولاتهم فتح طرق رئيسية بعد فشل إصلاحات إقتصادية كانت قد إقترحتها الحكومة في خطوة لتهدئة موجة الاحتجاجات.واحتوت صحف تونس على إعلان الشرطة البريطانية أنه تم العثور على 39 جثة معظمها تعود إلى مراهقين داخل حاوية تحملها شاحنة في منطقة صناعية بمدينة إيسكس شرقي العاصمة لندن.// انتهى //11:52ت م0037