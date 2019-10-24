طوكيو 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو اليوم نظيره الكوري الجنوبي لي ناكيون.واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية التعاون في ملف كوريا الشمالية وغيره من القضايا سعيًا لإعادة بناء العلاقات بين البلدين .وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية أن رئيس الوزراء الكوري لي ناكيون سلم خطابًا من الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، معبرًا فيه عن أمله في معالجة المشاكل المعلقة بين البلدين بدون تأجيل، وأبرزها الخلاف التجاري المستمر منذ شهور.وعبر نائب وزير الخارجية الكوري جو سيه-يونغ للصحفيين عقب الاجتماع عن قناعة رئيسي الوزراء بأن البلدين لا يمكنهما ترك العلاقات الثنائية متأزمة.// انتهى //11:56ت م0040