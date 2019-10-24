الباحة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, ويشمل التنبيه مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة ، والعقيق القرى، والمندق ، وبلجرشي ، وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث يبدأ التنبيه الساعة 12 ظهراً ويستمر إلى الثامنة مساءً .من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //11:58ت م0042