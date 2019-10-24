سكاكا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس لجنة السلامة المرورية بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاءاللجنة من الجهات الحكومية.وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق.ووجه سمو أمير منطقة الجوف بسرعة البدء بسفلتة الطريق الواقع شرق مخطط العطاء وتنفيذ فتحة الدوران التي تم إقرارها للتسهيل على ساكني الحي, وتمنى سموه للجميع السلامة.وناقش الاجتماع جدول أعمال اللجنة، حيث تم إقرار إنشاء دوار بتقاطع طريق الملك سعود مع شارع فلسطين، كما أقرت اللجنة صيانة الطرق المؤدي إلى عذفاء وتكثيف وسائل السلامة لوجود منحنيات خطيرة .// انتهى //13:12ت م0063