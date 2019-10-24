سكاكا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل الإمارة ‏حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، بمكتبه بالإمارة اليوم، برنامج "وصفتي" التي تقوم وزارة الصحة على تطبيقه ضمن برامج التحول الوطني 2020، كما دشن حملة الإنفلونزا الموسمية بحضور مدير عام الرعاية الصيدلانية بالوزارة الدكتور محمد شناوي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني.وأوضح الدكتور الشهراني أن البرنامج الذي اعتمدته الوزارة للتخلي عن الوصفة الورقية كما هو الحال في السابق والاعتماد على الوصفة الإلكترونية، وصرفها من الصيدليات التجارية المشتركة في خدمة وصفتي، من خلال تزويدهم برقم الوصفة والتي تصلك عبر رسالة نصية على جوال المريض إضافة إلى رقم الهوية، والتي تهدف إلى توفير الوقت والموارد، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، وضمان توفر الدواء.وأعرب وكيل إمارة منطقة الجوف عن شكره لوزارة الصحة على ماتقدم من خدمات متقدمة تخدم المرضى في أقصر وقت مع تطبيق معايير الجودة وفق برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .// انتهى //13:21ت م0066