لندن 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستراجع الذهب اليوم مع انتظار المستثمرين وضوحا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعدما أرجأ التكتل اتخاذ قرار بشأن منحها تمديدا، فيما دعم ضعف الدولار الأسعار.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1488.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1491.30 دولار للأوقية.// انتهى //13:29ت م0067