الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم أمس، برنامج "رؤية وبناء" للدعاة الرسميين وخطباء الجوامع، وذلك في قاعة تبيان بمؤسسة الراجحي الوقفية في مدينة بريدة، بحضور عدد من الدعاة وخطباء وأئمة المساجد.وشارك في البرنامج وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، حيث تحدث حول التأهيل العلمي للداعية والخطيب في بيان انحراف الجماعات المتطرفة المجرمة، كما شارك إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الرس الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الخليفة، بكلمة تحدث فيها حول الوسائل الشرعية لمواجهة دعاة الفتنة.ويأتي هذا البرنامج في إطار المناشط والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتأهيل الدعاة والخطباء في بيان انحراف الجماعات المنحرفة، وبيان خطرها على المجتمع، والوسائل الشرعية لمواجهة دعاة الفتنة.// انتهى //13:35ت م0069