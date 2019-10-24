نيامي 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسبلغ عدد اللاجئين والمهجرين اللذين تستقبلهم النيجر على أراضيها إلى حدود شهر أكتوبر الحالي قرابة النصف مليون لاجئ.وأرجعت مصادر بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النيجر، أسباب الارتفاع الحاد في عدد اللاجئين في النيجر إلى تفاقم أعمال العنف في المناطق الحدودية وبالتالي زيادة تدفقات اللاجئين .وأشارت المصادر إلى أن التوترات والنزاعات التي تشهدها دول مجاورة على غرار مالي ونيجيريا وليبيا، والتي أدت إلى تدفق آلاف اللاجئين والفارين من الصراعات المسلحة على النيجر في وقت أغلقت فيه دول أخرى حدودها في وجه تدفق اللاجئين.// انتهى //13:36ت م0070