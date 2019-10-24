الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق24 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية التسويق التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فعاليات النسخة الثانية من منتدى التسويق, بعنوان "التسويق بعيون سعودية"، وذلك في الفترة من 28 ـ 29 صفر الجاري في فندق برج رافال بالرياض.وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى التسويق, عضو مجلس إدارة جمعية التسويق الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي أن المنتدى يهدف إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاع التسويقي في المملكة، ومعرفة أثر التشريعات المتعلقة بالمهن الاستشارية على مهنة التسويق، إضافة إلى التعريف بدور قطاع التسويق ممثلاً في الشركات والمكاتب الاستشارية والأفراد في نمو المنتجات والخدمات السعودية.ولفت النظر إلى أن المنتدى الذي يهدف إلى إبراز أهمية ودور قطاع التسويق في تحقيق رؤية 2030 في القطاعات الحيوية مثل السياحة والسفر، والاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع العقاري، والقطاع الصناعي، والقطاع الرياضي، والقطاع التعليمي, يسلط الضوء على سبل تطوير قطاع التسويق لزيادة الإسهام في نمو وتطور السوق المحلي، وأيضًا تسليط الضوء على أهمية المهارات المطلوب توافرها في خريجي التسويق وربطها بالعملية التعليمية للمرحلة الجامعية .وأفاد الرشيدي أن "منتدى التسويق" يحتوي على عدد كبير من الأنشطة والفعاليات التسويقية في هذه النسخة، تشمل 10 جلسات نقاش و6 ورش عمل إضافة إلى ركن خاص بالاستشارات التسويقية، مُقدمة للمهنيين والطلاب ورواد الأعمال، بحضور أكثر من 1200 شخص، ويقدمه أكثر من 75 متحدثا ومشاركا على مدار يومين كاملين.ويشهد المنتدى حضور نخبة من المختصين والمسؤولين في القطاع العام والخاص.وتتضمن أنشطة المنتدى عددا من الموضوعات، مثل الدعاية والإعلان والتسويق الرقمي، والتسويق الرياضي، والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالتسويق، حيث يستهدف المنتدى عددًا من الفئات المعنية مثل الطلبة والطالبات المهتمين بقطاع التسويق والمختصين بالتسويق، إضافة إلى رواد ورائدات الأعمال، وكذلك الأكاديميين والمهنيين.// انتهى //13:40ت م0074