بيروت 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسانتشرت دوريات من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اليوم ، في شوارع وأزقة وأحياء مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية بيروت .وأقامت القوة الأمنية الفلسطينية مواقع ثابتة في محيط برج البراجنة وسيرت دوريات راجلة داخل المخيم لحفظ أمن واستقرار اللاجئين الفلسطينيين.وأعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية اللواء صبحي أبو عرب أن عدد القوة في مخيم برج البراجنة يبلغ 41 ضابطًا وعنصرًا، من جميع الفصائل الفلسطينية ، بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية .وأكد اللواء أبو عرب في تصريح اليوم ، أن تشكيل القوة الأمنية المشتركة خلال الأشهر الماضية ، من عناصر وضباط تابعين لجميع الفصائل الفلسطينية وانتشارها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، واليوم في مخيم برج البراجنة ، جاء من أجل حفظ الأمن وتأمين الأمان والاستقرار داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان.// انتهى //13:44ت م0075