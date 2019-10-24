الأحساء 25 صفر 1441 هـ الموافق24 أكتوبر 2019 م واسنظمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التجارة والاستثمار أمس, ندوة بعنوان "واقع الشركات العائلية"، بحضور نائب رئيس الغرفة عبدالعزيز الموسى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة ورجال وسيدات أعمال وإعلاميين ومهتمين، وذلك بقاعة سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس.وتناولت الندوة التي قدمها رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية وعضو مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، عدد من الموضوعات، منها أهمية وضع تعريف وتوصيف قانوني للشركات العائلية في نظام الشركات الجديد، وتضمين عقود الشركات شرط التحكيم التجاري لحمايتها وتمكينها من النظر في منازعاتها، وضمانات استمرار الشركات العائلية وأهمها تنظيم عقد الشركة العائلية، والأسباب العامة والخاصة لمنازعات الشركات العائلية وطرق الفصل فيها، إضافة إلى أهمية نشر ثقافة وممارسات التحكيم في قطاعات الأعمال التجارية.وجاءت الندوة ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات التي تنفذها اللجنة في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في المملكة وبشكل خاص الشركات العائلية، وكذلك تطوير أداء وكفاءة القطاع الخاص في الأحساء ومتابعة متطلباته والتوعية بالتطورات والتحديات التجارية والاستثمارية.// انتهى //14:54ت م0115